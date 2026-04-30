شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، متابعيه صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشر صلاح صورًا له من داخل "حمام السباحة"، في ظهور جديد للدولي المصري الذي يواصل عملية الاستشفاء على خلفية الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وتفاعل العديد من الجماهير علي صور محمد صلاح، حيث كتب أحدهم تعليق "الملك"، بينما كتب آخر "ما شاء الله ربي يحفظك"

ما تفاصيل إصابة محمد صلاح؟

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس الأربعاء، تفاصيل إصابة صلاح وأوضح جاهزية محمد صلاح للمشاركة مجدداً ستكون قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأكد البيان أن الإصابة التي أدت إلى خروج صلاح من المباراة ما هي إلا إصابة عضلية طفيفة، لذلك من المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف.

