تفاصيل حريق بأشجار خلف مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم

كتب : علاء عمران

09:43 م 02/05/2026

حريق - ارشيفية

اندلع حريق في مجموعة من الأشجار والحشائش الجافة داخل قطعة أرض فضاء مهجورة خلف مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم، ما أثار حالة من القلق بين المارة وسكان المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث يجرى الآن التعامل السريع مع النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة أو المنشآت القريبة.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مخلفات وأشجار جافة داخل الأرض المهجورة، ما ساعد على سرعة اشتعال النيران، فيما لم تُسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتتعامل قوات الإطفاء مع الحريق محاولة إخماده بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وتكثف الجهات المختصة من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

نقابة الأطباء: العوضي لم يقدم أي مستندات تثبت صحة ادعاءاته
