شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا على انتشار الدجل الطبي والمعلومات المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تشكل خطرا على صحة المصريين.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بعض وسائل الإعلام تستضيف أشخاصا يروجون لأمور قد تؤدي للوفاة، مستغلين هشاشة الوعي الصحي.

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، ما روجه الراحل الدكتور ضياء العوضي حول نظام الطيبات، مؤكدا أن هناك وقائع حقيقية لموت ومصائب بسبب اتباع نصائحه.

وكشف موسى عن تلقيه تقريرا من أطباء متخصصين في جامعة هارفارد يؤكد أن ما قاله العوضي كلام فارغ وهراء.

ووجه مناشدة عاجلة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحذف كافة فيديوهات العوضي من المنصات الإلكترونية.

وشدد أحمد موسى على أن الطب لا يؤخذ من فيديوهات غير موثقة أو أنظمة مجهولة المصدر.