الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

ألافيس

2 4
19:30

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

أوساسونا

0 0
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ميتز

1 2
20:00

موناكو

الدوري الفرنسي

نيس

0 0
22:05

لانس

"رقم تاريخي".. أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

09:55 م 02/05/2026

ساكا

حقق فريق أرسنال فوزاً كبيراً على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر الفريق اللندني على اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة التاسعة بعدما أرسل بوكايو ساكا كرة عرضية متقنة قابلها فيكتور جيوكيريس بتسديدة داخل الشباك مانحاً التقدم لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الأربعين، عاد ساكا ليضيف الهدف الثاني لآرسنال بعدما تلقى تمريرة من جيوكيريس داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية سكنت المرمى.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، عاد جيوكيريس ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 45+4 بعدما استقبل عرضية من لياندرو تروسارد وحولها برأسية قوية داخل الشباك.

هدف ملغي

وشهد اللقاء إلغاء هدف سجله ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 30 بداعي التسلل.

ترتيب الفريقين عقب اللقاء

وبهذه النتيجة، عزز آرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد فولهام عند 48 نقطة في المركز العاشر.

رقم تاريخي لنجم المدفعجية

وعلى الصعيد الفردي، سجل بوكايو ساكا إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى 200 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذه المواجهة، بعمر 24 عاماً و239 يوماً، ليصبح من بين أصغر اللاعبين تحقيقاً لهذا الرقم في تاريخ المسابقة.

"الأرصاد": انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بداية من الغد
