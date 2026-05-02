حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، من ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أشخاص يرددون عبارات محددة خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وجاءت تصريحاته في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن اليهود البريطانيين، عقب حادث طعن استهدف رجلين يهوديين في لندن.

الدفاع عن الاحتجاج وحدود المنع

أكد ستارمر في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أنه سيواصل الدفاع عن الحق في الاحتجاج، لكنه أوضح أن بعض المسيرات المرتبطة بالحرب في غزة قد تستوجب المنع في ظروف معينة، مشيرًا إلى أن تكرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يترك "تأثيرًا تراكميًا" يرتبط، بحسب قوله، بزيادة الحوادث المناهضة للسامية داخل المملكة المتحدة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قال ستارمر إن من بين الهتافات التي تستدعي تدخلاً أكثر صرامة عبارة "عولمة الانتفاضة"، وأضاف أن سماع مثل هذه الشعارات يجعل من الواضح، في تقديره، أن الأمر يتطلب تحركًا أكثر تشددًا من جانب السلطات.

تساؤلات للمشاركين في المسيرات

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه إذا شارك شخص في مسيرة أو احتجاج يردد فيه المشاركون هذا الشعار، فعليه أن يسأل نفسه لماذا لا يندد به، ولماذا يواصل البقاء في فعالية تُرفع خلالها تلك الهتافات، معتبرًا أن هذه الأسئلة تفرض نفسها في ظل المناخ الراهن.

موقفه من غزة وفلسطين

وشدد ستارمر على أن حديثه لا يعني نفي وجود آراء قوية ومشروعة بشأن الشرق الأوسط أو غزة، موضحًا أن لدى الجميع مخاوف عميقة حيال ما يجري هناك، وأن حكومته اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، وهو ما يعكس، بحسب قوله، أهمية القضايا المطروحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يؤيد فرض حظر شامل على المسيرات، وبدلًا من ذلك، دعا إلى "استجابة مجتمعية شاملة" لتسليط الضوء على معاداة السامية، إلى جانب منح الشرطة البريطانية صلاحيات إضافية تساعدها على تنظيم المظاهرات والتعامل مع التطورات المرتبطة بها.

ملاحقة قضائية محتملة

وكان ستارمر قد ألمح، الخميس الماضي، إلى تأييده ملاحقة من يستخدمون عبارة "عولمة الانتفاضة" قضائيًا، فيما يرى منتقدون أن هذا الشعار يمثل دعوة إلى استخدام العنف ضد الإسرائيليين، كما يوسّعون دائرة المخاوف لتشمل اليهود على نحو أوسع.

حادث لندن وتصنيف إرهابي

جاء ذلك بعد الهجوم الذي استهدف رجلين يهوديين في لندن الأربعاء الماضي، ووصفت الشرطة البريطانية حادث الطعن بأنه عمل إرهابي، ووجهت تهمة الشروع في القتل إلى عيسي سليمان، البالغ من العمر 45 عامًا.

رفع مستوى التهديد الإرهابي

عقب حادث الطعن، رفعت بريطانيا، أول أمس الخميس، مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني من "عالي" إلى "شديد"، وجاء هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد حالة من القلق الأمني المتزايد على خلفية التطورات الأخيرة.