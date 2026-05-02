الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق مزرعة نخيل بالخارجة

كتب : محمد الباريسي

09:41 م 02/05/2026

شب حريق، منذ قليل، داخل مزرعة نخيل على الطريق الدائري بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك السريع لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

بلاغ عاجل وتحرك فوري

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في أشجار نخيل بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

موقع الحريق بالقرب من محطة وقود

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل مزرعة نخيل تقع على الطريق الدائري بمدينة الخارجة، أمام محطة وقود، ما استدعى سرعة التدخل للسيطرة على النيران قبل امتدادها.

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء من وحدة إطفاء الخارجة لمحاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة بالمزرعة والمواقع المجاورة.

استمرار الجهود والتحقيق في الواقعة

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، فيما يجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع انتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق وملابساته.

النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حريق لوكيشن "بيت بابا 2" بمدينة الإنتاج
