الأرصاد: غدًا انخفاض ملحوظ في الحرارة بمعدل 10 درجات

كتب : داليا الظنيني

08:59 م 02/05/2026

التقلبات الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية حادة بدأت بارتفاعات في الحرارة نهارا ثم أعقبتها رياح شديدة وكتل هوائية باردة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الكتل الهوائية الشمالية من جنوب أوروبا تسببت في نشاط رياح 50 كيلومترا في الساعة.

وأشارت عضو الأرصاد إلى أن دخول الجبهة الباردة سبب انخفاض الحرارة من 35 إلى 27 درجة في ساعة واحدة، ويستمر التراجع حتى الأحد، مشيرة إلى أن غدًا الأحد سوف يشهد انخفاض ملحوظ في الحرارة بمعدل 10 درجات.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة تسجل 26 درجة نهارا والصغرى 13 درجة ليلا، مع أجواء شتوية في فترات الليل والصباح.

وتابعت أن الأمطار متفاوتة الشدة بدأت في السلوم وسيوة ومطروح وتمتد لشمال البلاد والوجه البحري.

وشددت الدكتورة منار غانم على ضرورة توخي الحذر على الطرق السريعة بسبب تدهور الرؤية، محذرة من سيول في جنوب سيناء وخليج العقبة.

