إعلان

الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:15 م 02/05/2026

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلا بشأن نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد

وقدمت الأرصاد نصائح للمواطنين والتي جاءت كالتالي: -

- عدم الوقوف أسفل المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.

على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى انتشار كبير للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبه فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الساعات القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد أخبار الطقس عاصفة ترابية

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات