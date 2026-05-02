أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلا بشأن نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد

وقدمت الأرصاد نصائح للمواطنين والتي جاءت كالتالي: -

- عدم الوقوف أسفل المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.

على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى انتشار كبير للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبه فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الساعات القادمة.