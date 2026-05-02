نعت دينا الراحلة سهير زكي من خلال منشور على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: أستاذتي اللي تعلمت منها كتير.. خالص العزاء لعائلة الفنانة والنجمة الكبيرة سهير زكي نسأل الله أن يمنح الأسرة والمحبين الصبر والسلوان.

موعد ومكان جنازة الفنانة سهير زكي

أعلنت منة صلاح زوجة ابن الفنانة سهير زكي، موعد ومكان تشييع جنازة الراحلة التي وافتها المنية مساء اليوم السبت، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت الى رحمة الله تعالى السيدة سهير زكي، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

واستكملت: "صلاة الجنازة غدا الأحد 3 مايو عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بطريق الفيوم".

شاركت دينا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل عرض وطلب، بطولة سلمى أبوضيف ومن تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى ودارت الأحداث حول يستعرض المسلسل تقاطعات مصيرية لمجموعة من الشخصيات التي تحاصرها الأزمات.