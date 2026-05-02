قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مفهوم الصحة تغير، وبالتالي كان لابد أن تتغير معه الممارسات الصحية أيضًا، وأن يصبح دور الوزارة أكثر عمقًا وشمولًا، موضحًا أن هذا ما دفع الوزارة إلى إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات وفي مقدمتها استراتيجية الصحة الواحدة.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع على قناة cbc الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين أن 60% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها حيواني، وهو ما يفرض ضرورة التكامل مع وزارة الزراعة، كما أن الوصول إلى مخرج تعليمي جيد يتطلب تكاملًا مع وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الطبيب والفريق الصحي العاملين داخل الوزارة هم في الأساس مخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتالي يصبح التكامل معها أمرًا ضروريًا.

وتابع، أن الصحة هي أيضًا حالة من الكمال الاجتماعي، وهو ما يستلزم التكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن الممارسة البدنية والنشاط الصحي يمثلان جزءًا مهمًا جدًا من الحياة الصحية، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن الهوية الثقافية وعلاقة الإنسان بالمجتمع وبالآخرين وبوطنه تمثل جزءًا من الحياة الصحية السليمة، لأن العلاقة بالآخر والعلاقة بالمجتمع من عناصر التوازن الإنساني، وهو ما يفرض وجود تكامل مع وزارة الثقافة، مؤكدًا أن كل ذلك يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان.