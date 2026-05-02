طالب الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إدارة الريدز وجماهيره بضرورة تنظيم وداع يليق بالقائد السابق جوردان هندرسون وذلك مع عودته المرتقبة إلى ملعب أنفيلد نهاية الشهر الجاري.

صلاح يدعو لتكريم هندرسون

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة TNT Sports خلال حديثه مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد:"هناك أمر أود ذكره، ولا يوجد مكان أفضل من هذا للحديث عنه، أعتقد أن المباراة الأخيرة في الموسم ستكون أمام برينتفورد والجميع في المدينة يعرف مدى أهمية هندرسون للنادي لقد كان القائد لمدة 12 عاماً أكثر مني ومن فيرجيل ومن روبرتسون ومن أي لاعب آخر في النادي".

وأضاف النجم المصري: "لم يحصل على الوداع الذي يستحقه لأنه رحل بشكل مفاجئ، لا أعرف كيف سيتعامل النادي أو الجماهير مع الأمر، لكني أتمنى أن يتم تكريمه بشكل خاص لأنه كان من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وبدونه في غرفة الملابس لم نكن لنحقق ما حققناه، لذلك أتمنى حقاً أن تمنحه الجماهير وداعاً يليق به".

ويستعد هندرسون للظهور مجدداً على ملعب ليفربول يوم 24 مايو عندما يحل فريق برينتفورد ضيفاً على ليفربول في الجولة الأخيرة من موسم 2025-2026 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يتزامن مع وداع محمد صلاح بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم الحالي.

رحيل هندرسون عن ليفربول

وكان هندرسون صفوف ليفربول في صيف 2023 بشكل مفاجئ إلى نادي الاتفاق السعودي، بعد مسيرة امتدت 12 عاماً داخل ملعب الأنفليد، ولم يحظى بحفل وداع رسمي من الجماهير أو النادي حتي هذه اللحظة.

والجدير بالذكر أن هندرسون يعد أحد أبرز رموز ليفربول في العصر الحديث، إذ شغل شارة القيادة خلال الفترة الذهبية للفريق تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب والتي شهدت تتويج الريدز بعدة ألقاب كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب بطولات أخرى أعادت النادي إلى منصات التتويج القارية والمحلية.

