كشف القائمون على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال حفل ختام دورته الثانية عشرة، المقام على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، عن الأفلام الفائزة في المسابقة الدولية.

جوائز المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فاز بجائزة هيباتيا الذهبية فيلم The catcher من بلجيكا إخراج لوكا جال، وحصل فيلم Empty lands -الأراضي الفارغة- للمخرج كريم الدين الألفي على جائزة هيباتيا الفضية، ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلمي Family Sunday - يوم الأحد العائلي، إخراج جيراردو ديلراتزو، وفيلم خط الحياة -the lifeline إخراج هيوجو بيكر.

أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كل من: المنتج محمد مشيش، الفنان كامل الباشا، الفنانة ركين سعد، الدكتورة ميرفت أبو عوف، وصانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.

شهد الحفل الذي أقيم اليوم السبت 2 مايو، حضور: رئيس المهرجان المخرج محمد محمود، مدير المهرجان محمد سعدون، والمدير الفني موني محمود، إلى جانب: الفنانة منى هلا، الفنانة ماجدة منير، المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج محمد العدل، الفنان حسام داغر، الطفل علي البيلي، المؤلف الموسيقي راجح داوود.

