الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

أول تعليق لرئيس الاتحاد الفلسطيني بعد رفض مصافحة ممثل إسرائيل

كتب : هند عواد

02:59 م 01/05/2026
    رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل إسرائيل
    رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل إسرائيل

علق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على رفضه مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، خلال مؤتمر الفيفا مساء أمس.

رفض جبريل الرجوب الوقوف إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باسم الشيخ سليمان، عندما حاول جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جمع الثنائي على المنصة، لكن راجوب رفض الاقتراب من العربي الإسرائيلي سليمان.

ووضع إنفانتينو يده على ذراع رجوب ودعاه بإيماءة للاقتراب من سليمان، ولكن دون جدوى.

كتب جبريل الجروب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من على منصة اجتماع الفيفا، اتخذنا موقفًا مبدئيًا واضحًا برفض مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي، تأكيدًا على أن الكرامة الوطنية لا تخضع للاعتبارات البروتوكولية، واحترامًا لقدسية دماء أبناء شعبنا، بما فيهم رياضيونا".

اقرأ أيضًا:

بعد 22 عاما من إنجاز أثينا.. عائلة كرم جابر تعود لمنصات التتويج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جبريل الرجوب الاتحاد الفلسطيني فيفا

فيديو قد يعجبك



تامر عبد المنعم أبرزهم.. نجوم أثاروا الجدل ببرامجهم على الفضائيات

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة
مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة