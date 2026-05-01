أول تعليق لرئيس الاتحاد الفلسطيني بعد رفض مصافحة ممثل إسرائيل

علق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على رفضه مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، خلال مؤتمر الفيفا مساء أمس.

رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل إسرائيل

رفض جبريل الرجوب الوقوف إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باسم الشيخ سليمان، عندما حاول جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جمع الثنائي على المنصة، لكن راجوب رفض الاقتراب من العربي الإسرائيلي سليمان.

ووضع إنفانتينو يده على ذراع رجوب ودعاه بإيماءة للاقتراب من سليمان، ولكن دون جدوى.

أول تعليق من رئيس الاتحاد الفلسطيني

كتب جبريل الجروب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من على منصة اجتماع الفيفا، اتخذنا موقفًا مبدئيًا واضحًا برفض مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي، تأكيدًا على أن الكرامة الوطنية لا تخضع للاعتبارات البروتوكولية، واحترامًا لقدسية دماء أبناء شعبنا، بما فيهم رياضيونا".

اقرأ أيضًا:

