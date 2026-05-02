الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

ألافيس

2 4
19:30

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

أوساسونا

0 0
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ميتز

1 2
20:00

موناكو

دعم متزايد لشكوى أخلاقية مرتبطة بكأس العالم 2026.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

08:06 م 02/05/2026

جياني إنفانتينو ودونالد ترامب

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم دعمه للشكوي الأخلاقية المقدمة ضد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية الجدل المثار حول جائزة فيفا للسلام التي منحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دعم الشكوي من الاتحاد النرويجي

وأكدت ليزه كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أن المجلس يعتزم إرسال خطاب رسمي لدعم فتح تحقيق في الجائزة، مشيرة إلى أنها لا تستند إلى أي أساس داخل كونجرس الفيفا ولا تندرج ضمن صلاحياته.

كواليس جائزة ترامب

وكان ترامب حصل على جائزة السلام خلال مراسم قرعة كأس العالم 2026، إذ أشارت التقارير بأن عدداً من أعضاء مجلس فيفا فوجئوا بها ولم تتم استشارتهم بشأنها كما لم يتم اعتمادها من الكونجرس.

وكانت منظمة FairSquare تقدمت بشكوى أخلاقية تتهم إنفانتينو بخرق قواعد الحياد السياسي، مشيرة إلى أن منح الجائزة لشخصية سياسية يمثل انتهاكاً صريحاً للوائح الاتحاد الدولي.

ودافع إنفانتينو عن القرار مؤكداً أن الهدف من الجائزة هو دعم جهود السلام عالمياً.

الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
