وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رسالة للجماهير بعد تعادل الفريق أمام الهلال في دوري روشن السعودي.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الهلال في الدوري السعودي

وتعادل النصر مع الهلال بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الحلم قريب انتبهوا، لدينا خطوة واحدة أخرى لاتخاذها! شكرًا لكم جميعًا على الدعم المذهل الليلة".

نتيجة النصر والهلال في الدوري السعودي

وكان النصر السعودي قريبًا من حسم لقب الدوري في مباراته أمام الهلال في حال تحقيق الفوز، ولكن التعادل أجل الحسم للجولة الأخيرة من دوري روشن.

