الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الهلال: "الحلم قريب"

كتب : محمد عبد الهادي

12:48 ص 13/05/2026 تعديل في 01:23 ص
    حارس النصر يسجل في مرماه
    النصر والهلال
    النصر والهلال
    النصر والهلال
    النصر والهلال
    النصر والهلال
    النصر والهلال
    النصر والهلال
    النصر والهلال

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رسالة للجماهير بعد تعادل الفريق أمام الهلال في دوري روشن السعودي.

وتعادل النصر مع الهلال بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الحلم قريب انتبهوا، لدينا خطوة واحدة أخرى لاتخاذها! شكرًا لكم جميعًا على الدعم المذهل الليلة".

نتيجة النصر والهلال في الدوري السعودي

وكان النصر السعودي قريبًا من حسم لقب الدوري في مباراته أمام الهلال في حال تحقيق الفوز، ولكن التعادل أجل الحسم للجولة الأخيرة من دوري روشن.

