بعد التعادل مع النصر.. ماذا يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي؟

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الهلال: "الحلم قريب"

بينما كان بينتو وزميله المدافع إينيجو مارتينيز يرتكبان خطأ غير متوقع كلفهم هدفًا صدم مشجعي النصر السعودي، ابتسم رونالدو ابتسامة حزينة على مقاعد البدلاء، تأجل الاحتفال بالتتويج بالدوري السعودي.

12 ثانية درامية في ديربي النصر والهلال بالدوري السعودي

خرج رونالدو في الدقيقة 83 من المباراة، ودخل بدلا منه مهاجمًا آخر عبد الله الحمدان.

16 دقيقة، مرت ثقيلة كان فيها رونالدو على دكة البدلاء ينتظر الاحتفال بحسم الدوري السعودي الأول منذ انضمامه إلى النصر في يناير 2023.

حاول الهلال إدراك التعادل للحفاظ على آماله في التنافس على الدوري، لكنه لم يستطع إلا قبل انتهاء المباراة بـ12 ثانية، أرسل لاعب الهلال رمية تماس طويلة باتجاه منطقة جزاء النصر، تجاوزت مهاجمي الهلال باتجاه بينتو، قفز ليلتقط الكرة، لكن سوء التفاهم مع زميله إينيجو، أربكه، وسقطت الكرة في المرمى، لم يتمكن زميلهم المدافع عبد الإله العمري إبعادها.

افتقدت هذه الدراما إلى البطل، فتحرك المخرج ناحيته، كان يبتسم بمرارة على دكة البدلاء، واستكمالا للمشهد، صاح معلق المباراة، فارس عوض: "تأجل الحسم يا رونالدو، تأجل التتويج بالدوري".

بينتو حارس النصر الأفضل في مباراة النصر والهلال

المثير للدهشة، تقييم بينتو (7.8) في المباراة أفضل من رونالدو (6.4) وفقا لموقع "سوفا سكور" المختص بالإحصائيات.

لم يتساوى أي لاعب آخر بالفريق مع حارس مرمى النصر سوى المدافع محمد سيماكان (7.8) وبقية الفريق لم يزد أحدهم عن (7.0).

اللاعب الأفضل في المباراة سيتحمل وزر تأجيل التتويج بالدوري، رغم أنه كان أفضل لاعب في الفريقين، النصر والهلال.

ماذا يحتاج النصر السعودي للتتويج بالدوري السعودي؟

النصر هو الأقرب حتى الآن للتويج بالدوري، يتقدم بفارق 5 نقاط عن الهلال.

النصر يتبقى له مباراة، أما الهلال مباراتين.

إذا فاز النصر في المباراة القادمة ضد ضمك، سيحسم اللقب، أما إذا تعادل وفاز الهلال في المباراتين حسم الدوري لصالحه.

في حالة التعادل في النقاط سيُحسم الدوري للهلال، لتفوقه في المواجهات المباشرة، 3-1 (دور أول)، تعادل.