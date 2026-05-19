شاركت وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعنوان «تشكيل مستقبل مهارات السياحة في مصر»، وذلك بهدف إطلاق مجلس المهارات القطاعي للسياحة «SSCT».

"مجلس المهارات" لدعم التدريب وربط التعليم بسوق العمل

أكدت الوزارة أن إنشاء مجلس المهارات القطاعي للسياحة يأتي في إطار دعم تطوير العنصر البشري بقطاع السياحة، من خلال توفير منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص وشركاء المهنة بشأن احتياجات سوق العمل والمعايير المهنية وجودة التدريب.

شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بتطوير التعليم والتدريب في القطاع السياحي.

خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن العاملين بالقطاع هم الركيزة الأساسية لصناعة السياحة، حيث تتشكل التجربة السياحية بصورة رئيسية من خلال تعاملهم المباشر مع السائح.

"تطوير المهارات" لمواكبة تطورات الصناعة

وأضافت أن تنوع المقومات السياحية في مصر يتطلب استمرار العمل على تطوير وتنمية مهارات العاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية وتعليمية حديثة تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة عالميًا.

وأوضحت سها بهجت أن مجلس المهارات القطاعي للسياحة يُمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود تطوير العنصر البشري، عبر ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتحديد المهارات المطلوبة، وتحديث البرامج التدريبية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالتوسع في استخدام الأدوات الرقمية الحديثة في التدريب، بما يسمح بالوصول إلى شرائح أكبر من المستفيدين وتوفير فرص أكثر مرونة واستدامة للتعلم والتطوير المهني.

لفتت إلى منصة «EGTAP» الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2025، لتوفير برامج تدريبية مجانية للعاملين بالقطاع السياحي العام والخاص، وكذلك للراغبين في الالتحاق بالقطاع، بما يسهم في بناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية بصورة مستمرة.

"الاستثمار الحقيقي" يبدأ من الإنسان

أكدت سها بهجت استمرار وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، في دعم تطوير العنصر البشري وتعزيز جودة التدريب وربط التعليم بسوق العمل، بما يسهم في بناء قطاع سياحي أكثر تنافسية واستدامة واحترافية.

وأضافت أن الاستثمار الحقيقي في قطاع السياحة لا يبدأ من المنشآت فقط، وإنما يبدأ أولا من الإنسان باعتباره العنصر القادر على الإبداع وصناعة التميز.