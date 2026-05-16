محمد راضي مدرب ناجويا الياباني يكشف لمصراوي أهدافه مع الفريق الموسم الحالي

كتب : يوسف محمد

12:33 ص 16/05/2026
واصل المدرب المصري لفريق ناجويا الياباني، تألقه مع الفريق في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ويحتل نادي ناجويا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الأولى، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

تصريحات محمد راضي مدرب ناجويا الياباني

وقال راضي في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد بالمستوى الذي يقدمه لاعبي الفريق في الدوري خلال الفترة الماضية، أسعى لتحقيق إنجاز رفقة نادي ناجويا خلال الموسم الحالي".

وأضاف راضي: "هدفي حصد لقب الدوري خلال الموسم الحالي مع فريق ناجويا، مثلما حققت لقب دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي مع فريق ASKARIYA".

وفريق ناجويا، هو أحد فرق دوري الدرجة الأولى الياباني، والذي يعد من أعرق الفرق اليابانية إذا تم تأسيسه منذ عام 19950.

والجدير بالذكر أن راضي يتولى القيادة الفنية لفريق ناجويا الياباني، منذ نوفمبر من العام الماضي 2025.

محمد راضي ناجويا الياباني الدوري الياباني

