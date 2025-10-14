بعد 8 سنوات وفي عمر الـ41 عاما.. سباستيان سوريا يظهر مع منتخب قطر من جديد

علق المدرب المصري محمد راضي المدير الفني لفريق كاريا الياباني، على توديع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم بتشيلي، من دور المجموعات.

وقال راضي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يليق بمصر أن تكتفي بالمشاركة في البطولات الكبرى فقط، تعبنا من جملة التمثيل المشرف".

وأضاف: "ولازم المشاركة تكون على حجم مصر، نحقق الإنجازات التي تستحقها البلد، علشان كده لازم يكون في تخطيط باستمرار لكل المراحل السنية، للمنافسة على كافة الألقاب وليس الاكتفاء بالتمثيل المشرف".

وتابع: "عقب مباراة مصر واليابان تواصلت مع مدرب منتخب اليابان، أكد لي أن المنتخب الوطني، يمتلك لاعبين مميزين وأصحاب سرعات وسببوا بعض المشكلات في الهجمات المرتدة".

واختتم راضي تصريحاته: "لم يعجبني أداء المنتخب في البطولة وبالأخص في لقاء اليابان، كان بإمكاننا تقديم مستوى أفضل من ذلك وتحقيق الفوز في اللقاء".

وكان منتخب مصر للشباب ودع بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة، بعدما تلقى الهزيمة في مباراتين أمام اليابان ونيوزيلندا وحقق الفوز في مباراة وحيدة أمام تشيلي.

