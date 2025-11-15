مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

2 0
17:45

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

2 0
19:00

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

0 4
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

0 1
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

0 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

1 0
21:45

إسكتلندا

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

2 0
18:00

السنغال

"ممر وبطاقة".. 13 صور لتكريم خاص لحكم في الدوري الياباني بعد اعتزاله

كتب - يوسف محمد:

07:33 م 15/11/2025
شهد الدوري الياباني لقطة رائعة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بعد حرص فريقي ناجويا جرامبوس وأوراوا ريدز، على تكريم الحكم موراكامي في آخر مباراة يديرها بالدوري.

وحرص فريقي ناجويا جرامبوس وأوراوا ريدز، على تنظيم ممر شرفي للحكم نوبوتسوجو موراكي، لتكريمه في آخر مباراة احترافية يديرها، بعد اتخاذه قرار اعتزال التحكيم بشكل نهائي، بعد مسيرة استمرار لسنوات طويلة.

ولم يتوقف الأمر عند تنظيم الممر الشرفي للحكم فقط، بل خلع مدافع فريق أوراوا ريدز قميصه، حتى يمنح الحكم الفرصة، لإشهار آخر بطاقة صفراء في مسيرته الاحترافية.

وظهر الحكم موراكامي سعيدا بشكل كبيرا، بعد هذا التصرف وهذا التكريم الذي حظي به في ظهوره الأخير بالملاعب، حيث تبادل الضحك والحديث مع اللاعبين، في صورة ستظل عالقة في ذهنه لسنوات طويلة.

وقدم موراكامي مسيرة احترافية كبيرة في عالم التحكيم، استمرت لسنوات طويلة، أدار خلالها العديد من المباريات الهامة وكذلك ظهوره في العديد من البطولات الكبيرة.

تكريم حكم ياباني الدوري الياباني

