"ممر وبطاقة".. 13 صور لتكريم خاص لحكم في الدوري الياباني بعد اعتزاله

بينهم معلول.. استبعاد 8 لاعبين من قائمة تونس لمواجهة البرازيل لهذا السبب

"لن يسمحوا له".. مدرب إسبانيا السابق يكشف عن مشكلة ستواجه لامين يامال

شهد الدوري الياباني لقطة رائعة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بعد حرص فريقي ناجويا جرامبوس وأوراوا ريدز، على تكريم الحكم موراكامي في آخر مباراة يديرها بالدوري.

وحرص فريقي ناجويا جرامبوس وأوراوا ريدز، على تنظيم ممر شرفي للحكم نوبوتسوجو موراكي، لتكريمه في آخر مباراة احترافية يديرها، بعد اتخاذه قرار اعتزال التحكيم بشكل نهائي، بعد مسيرة استمرار لسنوات طويلة.

ولم يتوقف الأمر عند تنظيم الممر الشرفي للحكم فقط، بل خلع مدافع فريق أوراوا ريدز قميصه، حتى يمنح الحكم الفرصة، لإشهار آخر بطاقة صفراء في مسيرته الاحترافية.

وظهر الحكم موراكامي سعيدا بشكل كبيرا، بعد هذا التصرف وهذا التكريم الذي حظي به في ظهوره الأخير بالملاعب، حيث تبادل الضحك والحديث مع اللاعبين، في صورة ستظل عالقة في ذهنه لسنوات طويلة.

وقدم موراكامي مسيرة احترافية كبيرة في عالم التحكيم، استمرت لسنوات طويلة، أدار خلالها العديد من المباريات الهامة وكذلك ظهوره في العديد من البطولات الكبيرة.

أقرأ أيضًا:

"يتعلق بأبنائه".. قرار عاجل من نادي الزمالك بشأن الراحل محمد صبري

أحمد نبيل مانجا "لمصراوي": عائلتي ستشجع الأهلي ضدي.. وهذا يوم التخلي عن انتمائي