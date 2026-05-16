نجم اتحاد العاصمة: الزمالك يمتلك عناصر مميزة والمواجهة متوازنة

كتب : نهي خورشيد

01:17 ص 16/05/2026
  • عرض 17 صورة
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (4)
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (3)
    مران اتحاد العاصمة الجزائري (3)
    مران اتحاد العاصمة الجزائري (1)
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (2)
    مران اتحاد العاصمة الجزائري (2)
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (3)
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (2)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (6)
    الجماهير لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (4)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (3)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (5)
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1
    الزمالك واتحاد العاصمة (3)
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)

أكد عامر عمور لاعب اتحاد العاصمة الجزائري السابق، أن فريقه السابق سيتعامل بحذر دفاعي خلال مواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مستفيداً من أفضلية الفوز ذهاباً بهدف دون مقابل.

كيف سيلعب اتحاد العاصمة ضد الزمالك؟

وأوضح عمور في تصريحات تلفزيونية أن اتحاد العاصمة لا يغير أسلوبه كثيراً بين اللعب داخل ملعبه أو خارجه، لكنه سيعتمد بشكل أكبر على التأمين الدفاعي في مباراة الغد للحفاظ على تقدمه.

وأشار نجم الفريق الجزائري السابق إلى أن الاتحاد يمتلك خبرات كبيرة في المنافسات الأفريقية، وهو ما يمنحه أفضلية في التعامل مع المباريات الحاسمة والضغوط الجماهيرية.

هل يمتلك اتحاد العاصمة أفضيلة على الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

وأضاف عمور أن المواجهة ستكون متكافئة إلى حد كبير من الناحية الفنية، مؤكداً أن كلا الفريقين يضم عناصر مميزة وقادرة على صناعة الفارق سواء في صفوف الزمالك أو اتحاد العاصمة.

