الدوري الياباني يلغي التعادل في المباريات.. ما القصة؟

قرر الدوري الياباني لكرة القدم، إلغاء التعادل في المباريات واللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، احتفالا بموسمه رقم 100.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه لأول مرة في تاريخ البطولة، إذا انتهت مباراة بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، ويحصل الفائز بركلات الترجيح على نقطتين بينما ينال الخاسر نقطة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيطبق لموسم انتقالي فقط، وهو الموسم الحالي، إذ أن الدوري الياباني كان يُلعب بنظام السنة الواحدة (من بداية العام لنهايته)، لكن في 2026 سيبدأ في توحيد جدوله مع التقويم الأوروبي، بحيث يبدأ في أغسطس وينتهي في مايو من العام التالي، ولتجنب توقف كرة القدم حتى أغسطس المقبل، يتم لعب موسم انتقال من أوائل فبراير وحتى يونيو، وهو الموسم الذي سيتم فيه تطبيق نظام النقطة الإضافية عند الفوز بركلات الترجيح بعد التعادل.

واختتمت الصحيفة: "إذا لقي هذا النظام قبولا سيتم تطبيقه بعد الموسم الانتقالي، والهدف منه هو التخلص من التعادلات التي كانت تاريخياً تقلل من إثارة الدوري".

