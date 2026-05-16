أكد إبراهيم عبدالخالق لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك القدرة على تحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيراً إلى أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

ماذا بحتاج الزمالك غدًا ضد اتحاد العاصمة؟

وأوضح عبدالخالق في تصريحات تلفزيونية أن الجماهير سيكون لها دور مؤثر في دعم اللاعبين وتحفيزهم خلال المباراة المرتقبة، مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال مطالب بتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لتحقيق اللقب.

وشدد نجم القلعة البيضاء السابق على ضرورة أن يبدأ الفريق المباراة بضغط هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى بهدف تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس ويمنح الأبيض أفضلية كبيرة خلال اللقاء.

كيف سيواجه اتحاد العاصمة الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

وأشار عبدالخالق إلى أن فريق اتحاد العاصمة سيعتمد على غلق المساحات الدفاعية وهو ما يتطلب من الجهاز الفني إيجاد حلول هجومية متنوعة لفك التكتلات والوصول إلى مرمى الفريق الجزائري.

