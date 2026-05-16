عبدالخالق: هدف مبكر سيمنح الزمالك الأفضلية أمام اتحاد العاصمة

كتب : نهي خورشيد

01:13 ص 16/05/2026
    مران الزمالك (1)
    مران الزمالك (3)
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (3)
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (2)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (3)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (5)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (6)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (1)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (1)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (4)
    الجماهير لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (3)
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)

أكد إبراهيم عبدالخالق لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك القدرة على تحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيراً إلى أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

ماذا بحتاج الزمالك غدًا ضد اتحاد العاصمة؟

وأوضح عبدالخالق في تصريحات تلفزيونية أن الجماهير سيكون لها دور مؤثر في دعم اللاعبين وتحفيزهم خلال المباراة المرتقبة، مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال مطالب بتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لتحقيق اللقب.

وشدد نجم القلعة البيضاء السابق على ضرورة أن يبدأ الفريق المباراة بضغط هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى بهدف تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس ويمنح الأبيض أفضلية كبيرة خلال اللقاء.

كيف سيواجه اتحاد العاصمة الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

وأشار عبدالخالق إلى أن فريق اتحاد العاصمة سيعتمد على غلق المساحات الدفاعية وهو ما يتطلب من الجهاز الفني إيجاد حلول هجومية متنوعة لفك التكتلات والوصول إلى مرمى الفريق الجزائري.

تحذير مهم من "غرفة السياحة" لمنظمي رحلات الحج بشأن الموجة الحارة
تحذير مهم من "غرفة السياحة" لمنظمي رحلات الحج بشأن الموجة الحارة
