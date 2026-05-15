تشير نماذج الذكاء الاصطناعي التحليلية إلى تقارب كبير في فرص فريقي الزمالك واتحاد العاصمة، قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا السبت، في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم "مصراوي"، تقرير تحليلي ناتج عن الذكاء الاصطناعي للفريق الأقرب للفوز في النهائي بناء علي إحصائيات تم جمعها للفريقين في الكونفدرالية هذا الموسم من منصة "سوفا سكور" للاحصائيات.

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

بحسب تحليل أداء الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية، أوضح الذكاء الاصطناعي النتائج التالية.

اتحاد العاصمة يصنع فرصًا أكثر بكثير، ويصل للمرمى بوتيرة أعلى، والأهم أنه يضغط هجوميًا بشكل مستمر، بينما الزمالك يعتمد أكثر على التنظيم الدفاعي والتحولات وليس السيطرة.

أرقام اتحاد العاصمة تمنحه الأفضلية قبل إياب النهائي، بعدما تفوق هجوميًا خلال البطولة بمتوسط 1.2 هدف في المباراة مقابل 0.9 فقط للزمالك، مع 13.1 تسديدة في اللقاء الواحد مقابل 9.7 للأبيض.

الفريق الجزائري يتفوق أيضًا في صناعة الفرص، بمتوسط 3.8 فرص كبيرة كل مباراة، مقابل 1.5 فقط للزمالك، بجانب 6.3 تسديدة على المرمى مقابل 4.1 .

ماذا تعني هذه الأرقام؟

اتحاد العاصمة كان الأفضل طوال البطولة ليس فقط لأنه فاز ذهابًا بل لأنه متفوق في معظم المؤشرات الأساسية.

وبناءً على أرقام الفريقين طوال البطولة و نتيجة الذهاب بالإضافة عامل الأرض في الإياب، فالنسب الأقرب للمباراة والتأهل كالتالي:

فرص التأهل والتتويج: اتحاد العاصمة: 58% ، الزمالك: 42%

النتيجة الأقرب لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة:

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1_ 1 وتتويج اتحاد العاصمة باللقب مستفيدا من نتيجة الذهاب.

فوز الزمالك 1-0 ثم ركلات ترجيح.