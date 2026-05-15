الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 2
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

27 30
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

3 0
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

1 1
21:00

الرياض

كيف توقع الذكاء الاصطناعي نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:32 م 15/05/2026

الزمالك ضد اتحاد العاصمة

تشير نماذج الذكاء الاصطناعي التحليلية إلى تقارب كبير في فرص فريقي الزمالك واتحاد العاصمة، قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا السبت، في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم "مصراوي"، تقرير تحليلي ناتج عن الذكاء الاصطناعي للفريق الأقرب للفوز في النهائي بناء علي إحصائيات تم جمعها للفريقين في الكونفدرالية هذا الموسم من منصة "سوفا سكور" للاحصائيات.

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

بحسب تحليل أداء الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية، أوضح الذكاء الاصطناعي النتائج التالية.

اتحاد العاصمة يصنع فرصًا أكثر بكثير، ويصل للمرمى بوتيرة أعلى، والأهم أنه يضغط هجوميًا بشكل مستمر، بينما الزمالك يعتمد أكثر على التنظيم الدفاعي والتحولات وليس السيطرة.

أرقام اتحاد العاصمة تمنحه الأفضلية قبل إياب النهائي، بعدما تفوق هجوميًا خلال البطولة بمتوسط 1.2 هدف في المباراة مقابل 0.9 فقط للزمالك، مع 13.1 تسديدة في اللقاء الواحد مقابل 9.7 للأبيض.

الفريق الجزائري يتفوق أيضًا في صناعة الفرص، بمتوسط 3.8 فرص كبيرة كل مباراة، مقابل 1.5 فقط للزمالك، بجانب 6.3 تسديدة على المرمى مقابل 4.1 .

ماذا تعني هذه الأرقام؟

اتحاد العاصمة كان الأفضل طوال البطولة ليس فقط لأنه فاز ذهابًا بل لأنه متفوق في معظم المؤشرات الأساسية.

وبناءً على أرقام الفريقين طوال البطولة و نتيجة الذهاب بالإضافة عامل الأرض في الإياب، فالنسب الأقرب للمباراة والتأهل كالتالي:
فرص التأهل والتتويج: اتحاد العاصمة: 58% ، الزمالك: 42%

النتيجة الأقرب لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة:
انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1_ 1 وتتويج اتحاد العاصمة باللقب مستفيدا من نتيجة الذهاب.

فوز الزمالك 1-0 ثم ركلات ترجيح.

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
خبير بحري لـ"مصراوي": ظهور القرش قرب الشاطئ بالبحر الأحمر سلوك طبيعي (صور)
ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
