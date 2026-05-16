تلقى فريق ليفربول هزيمة كبيرة اليوم على يد منافسه أستون فيلا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على حساب نظيره ليفربول، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 بالبريميرليج.

وشهدت مباراة الريدز أمام أستون فيلا أمس، مشاركة النجم المصري محمد صلاح، الذي عاد للمشاركة في المباراة رفقة الفريق، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي

وفي سياق متصل يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره برينتفورد، يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري في البريميرليج.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد 24 مايو، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة بالبريميرليج.

وستكون مباراة الريدز أمام برينتفورد يوم 24، هى الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول، بعد أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة توقف رصيد ليفربول عند النقطة رقم 62 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد صلاح عند 59 نقطة في المركز الخامس.

