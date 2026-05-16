نهائي الكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

كتب : نهي خورشيد

01:31 ص 16/05/2026
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (4)
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (3)
    مران اتحاد العاصمة الجزائري (3)
    مران اتحاد العاصمة الجزائري استعداد للزمالك في نهائي الكونفدرالية
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (2)
    مران اتحاد العاصمة الجزائري (2)
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (2)
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (3)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (6)
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1
    الجماهير لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)
    الزمالك ضد اتحاد العاصمة (3)
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)

يترقب عشاق الكرة الأفريقية وبالتحديد الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز، بعدما خسر مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب 5 يوليو بالجزائر بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة


وتنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية مباراة الزمالك واتحاد العاصمة باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ خصصت قناة beIN Sports 3 لإذاعة اللقاء المرتقب بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV الذي يتيح مشاهدة البث المباشر لمنافسات البطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 16 مايوعلى استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

