مدرب مصري باليابان يكشف الفارق بين الكرة في البلدين

كتب - يوسف محمد:

كشف المدرب المصري محمد راضي المدير الفني لفريق "ASKARIYA" الياباني، الفارق بين الكرة المصرية والكرة اليابانية، مشيرا إلى رأيه في أداء حسام حسن مع منتخب مصر في الفترة الماضية.

‎وقال راضي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "اتحاد الكرة الياباني يعمل بنظام الخطة طويلة الأمد لرفع مستوى اللعبة داخل البلاد، ثم السعي للوصول باللعبة إلى العالمية".

وأضاف المدرب المصري: "تم وضع خطة من قبل اتحاد الكرة الياباني في السنوات الماضية، يتم تنفيذها من سنة 2002 منذ تنظيم كأس العالم (اليابان-كوريا)، يسعون لتنظيمه مرة أخرى 2050 ولكن هدفهم الأساسي في هذه المرة سيكون المنافسة على اللقب".

وتابع: " هناك جوانب أساسية للمسابقات منها العمل على رفع القيمة التسويقية للدوري، زيادة نسبة الحضور الجماهيري في المسابقات المحلية، ‎لذلك جلبت اليابان نجوم عالميين خلال السنوات الماضية، وهذا ساعد في رفع مستوى اللاعبين اليابانيين، من خلال الاحتكاك بنجوم عالميين يلعبون بجانبهم".

‎وواصل: "المسؤولون عن الكرة في اليابان بدأوا في رفع مستوى المدربين حتى يصلوا للعالمية، لذا نلاحظ أن بعض المنتخبات والأندية الآسيوية بدأوا يستعينون بمدربين يابانيين".

أما بالنسبة للكرة المصرية، يقول راضي: "نحن في مصر نحتاج إلى الارتقاء بمستوى الدوري المحلي، ورفع القيمة التسويقية له، مع تطوير مستوى اللاعب المحلي أيضًا، واستقدام محترفين على مستوى عالي للمساعدة في رفع مستوى المنافسة".

وأكمل: "لا بد من وجود ورش عمل تنشيطية للمدرب، حتى يكون على دراية بكل جديد في عالم كرة القدم، وهذا سيصب في مصلحة المنتخب الوطني بكل تأكيد والارتقاء بالكرة المصرية بشكل عام على كل المسؤولين عن منظومة كرة القدم في مصر العمل بخطة منظمة".

واختتم راضي تصريحاته: "على كل المسؤولين عن منظومة كرة القدم في مصر العمل بخطة منظمة، تساعد في الارتقاء بمستوى اللاعبة في مصر".

وفي سياق متصل، كان منتخب مصر تعادل سلبيا أمس الثلاثاء أمام منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

