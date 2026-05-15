كشف مصدر مسؤول، عن بدء اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل إدخال المرافق للعقارات الحاصلة على "نموذج 8"، في محافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين وتسريع إنهاء الإجراءات.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تم توجيه المحافظات ببدء إجراءات تجديد الخطابات الموجهة إلى شركات المرافق المختلفة، وتشمل الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي، للحاصلين على نموذج 8 الذين لم يتمكنوا من إدخال المرافق حتى الآن.

وأضاف المصدر أن التيسيرات الجديدة تتضمن عدم اشتراط تقديم طلب مطابقة جديد للهيئة الهندسية، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات المطلوبة من المواطنين.

وتابع المصدر: "هذا الإجراء ينطبق على الحاصلين على نموذج 8 نهائي ولم يمض على إصدار سنة؛ وفي حالة عدم مرور عام على إصداره يتم تجديد جواب المرافق من الهيئة الهندسية بدون طلب مطابقة جديد".

وحول نموذج 10 تصالح الصادر وفق القانون القديم؛ أشار المصدر إلى أنه لا بد من تقديم طلب شهادة مطابقة أولا.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية والبيئة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وإنهاء الملفات المتراكمة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم داخل المراكز التكنولوجية وتسهيل الإجراءات.