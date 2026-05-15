خطف الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا السابق، الأنظار بشكل كبير قبل دقائق من انطلاق مباراة الريدز أمام أستون فيلا بالدوري.

ويلاقي فريق ليفربول حاليا نظيره أستون فيلا اليوم، على ستاد "فيلا بارك" معقل أستون فيلا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"..

وقبل دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة، توجه النجم المصري محمد صلاح إلى زميله السابق بالمنتخب، الذي يتولى منصب سفير للنادي في الخارج أحمد المحمدي، وتبادل الثنائي التحية معا.

عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول

وعاد محمد صلاح لقائمة ليفربول في مباراة اليوم أمام أستون فيلا، بعد غيابه عن الفريق في الفترة الماضية، بسبب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

ويتواجد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز في مباراة اليوم أمام أستون فيلا، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ37 بالبريميرليج.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2025-2026

ويحتل الريدز حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 59 نقطة جمعهم من 36 مباراة بالمسابقة.

