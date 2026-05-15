الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

21:00

الرياض

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

04:01 م 15/05/2026

معتمد جمال

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، مشددًا على ثقته الكبيرة في لاعبيه ودعم جماهير النادي.

وقال معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن حضور جماهير الزمالك يمثل دافعًا قويًا للفريق، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء دائمًا ما تساند لاعبيها ولا تشكل أي ضغط عليهم.

وأضاف المدير الفني أن جميع السيناريوهات واردة خلال اللقاء، بما في ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن الفريق استعد جيدًا لكل الاحتمالات، وأن الهدف الأساسي هو حسم المباراة والتتويج باللقب.

وأوضح معتمد جمال أن الحديث عن مستقبله مع النادي ليس مطروحًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن تركيزه الكامل ينصب على تحقيق البطولات مع الزمالك، قائلًا إن الأهم هو تتويج الفريق وإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأن اللاعبين يدركون حجم العمل الذي تم إنجازه طوال الموسم، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو الأنسب لحصد ثمار هذا المجهود والتتويج بالبطولة.

كما شدد المدير الفني على امتلاك الزمالك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات القادرة على التعامل مع مختلف ظروف المباريات الكبرى، سواء انتهت المواجهة في وقتها الأصلي أو امتدت إلى ركلات الترجيح.

معتمد جمال الزمالك اتحاد العاصمة نهائي الكونفدرالية

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
"التجمعات".. نظام يطبق لأول مرة لمواجهة الغش بالثانوية العامة - ما هو؟
مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
