بالفيديو والصور.. حمزة عبد الكريم يقود برشلونة لنصف نهائي كأس الأبطال

قاد المصري حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة، فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام تينيريفي، للفوز بثلاثية نظيفة.

فاز شباب برشلونة على تينيريفي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا، وذلك بعدها تأخر في الذهاب بهدفين نظيفين، وذلك يشارك الفريق في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

— Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) May 14, 2026

وسيشارك برشلونة في المرحلة النهائية من بطولة كأس أبطال الشباب، والتي ستقام في ألكالا دي هيناريس بين 20 و24 مايو.

وتقدم فريق برشلونة للشباب بهدف عن طريق بيدرو فيلار، قبل أن يسجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني برأسية متقنة، وأضاف أوسكار جيستاو الهدف الثالث.

