مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

2 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

بالفيديو والصور.. حمزة عبد الكريم يقود برشلونة لنصف نهائي كأس الأبطال

كتب : هند عواد

04:41 م 14/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (11)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (12)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (6)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (2)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (1)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (4)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (3)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (7)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (9)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (5)
  • عرض 12 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد المصري حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة، فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام تينيريفي، للفوز بثلاثية نظيفة.

حمزة عبد الكريم يتألق مع برشلونة

فاز شباب برشلونة على تينيريفي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا، وذلك بعدها تأخر في الذهاب بهدفين نظيفين، وذلك يشارك الفريق في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسيشارك برشلونة في المرحلة النهائية من بطولة كأس أبطال الشباب، والتي ستقام في ألكالا دي هيناريس بين 20 و24 مايو.

وتقدم فريق برشلونة للشباب بهدف عن طريق بيدرو فيلار، قبل أن يسجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني برأسية متقنة، وأضاف أوسكار جيستاو الهدف الثالث.

اقرأ أيضًا:

خبير لوائح لمصراوي: 16 يومًا تهدد مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

هل يرحل خوان بيزيرا عن الزمالك لحل الأزمة المالية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يوم النحر.. سر تسميته بـ" يوم الحج الأكبر" دار الإفتاء توضح
أخبار

يوم النحر.. سر تسميته بـ" يوم الحج الأكبر" دار الإفتاء توضح
بعد تعيينه رئيسًا للفيدرالي الأمريكي.. من هو كيفين وارش؟
أخبار البنوك

بعد تعيينه رئيسًا للفيدرالي الأمريكي.. من هو كيفين وارش؟
أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
أخبار مصر

أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الموضة

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)
زووم

بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد