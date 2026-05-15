الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

27 30
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

3 0
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

1 1
21:00

الرياض

"موقف صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

09:42 م 15/05/2026
    مباراة ليفربول وأستون فيلا
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1) (1)
    ليفربول
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
    ليفربول
    ليفربول وباريس سان جيرمان

أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أستون فيلا اليوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 15 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ37 بالبريميرليج.

وعاد النجم المصري محمد صلاح للتواجد في قائمة ليفربول، حيث تواجد على مقاعد بدلاء الريدز لمواجهة أستون فيلا، عقب التخلص من الإصابة العضلية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا بالدوري

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: ريو نجوموها - كودي جاكبو.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم 2025-2026

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 59 نقطة جمعهم من 36 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"جاهزية بيزيرا".. الزمالك يختتم استعداداته لإياب نهائي الكونفدرالية

خطر الموت يهدد الجمهور واللاعبين في كأس العالم 2026.. ما القصة؟

ليفربول وأستون فيلا الدوري الإنجليزي نادي ليفربول محمد صلاح

قطار كل 5 دقائق.. خطة خاصة بالخط الثالث للمترو لنقل جماهير الزمالك - (تفاصيل)
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين
