أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أستون فيلا اليوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 15 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ37 بالبريميرليج.

وعاد النجم المصري محمد صلاح للتواجد في قائمة ليفربول، حيث تواجد على مقاعد بدلاء الريدز لمواجهة أستون فيلا، عقب التخلص من الإصابة العضلية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا بالدوري

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: ريو نجوموها - كودي جاكبو.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم 2025-2026

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 59 نقطة جمعهم من 36 مباراة بالمسابقة.

