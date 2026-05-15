علق الإعلامي عمرو أديب، على تدريبات قوات الصاعقة المصرية في شوارع مدينة العبور، واصفًا إياها بحالة تفاعل جميلة وعظيمة بين المصريين وأولادهم.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الهتافات أثناء التدريبات أثارت جدلاً وتفسيرات مختلفة، لكن المشاهد الأساسية تظل معبرة عن الفخر والقوة والحب لجيش أبنائه "أسود ورجال مقاتلة وأكلةِ التعابين".

ولفت إلى أن "إحنا مش في حالة حرب وأظن لن نكون، لكن المصري دايمًا مطمئن إن حدوده آمنة وبحاره مستتبة وسمائه نار على أي حد يفكر يقرب".

وأكد أن خدمة العلم هي مدرسة وطنية خالصة، وتدريبات الصاعقة ليست مجرد اختبار بل تنشيط دائم للإحساس بالجيش والوطنية.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن الجيش المصري يحتل ترتيباً متقدماً عالمياً، وأن المواطنُ يقدم قوته وحياته لهذا الجيش ليظل قويًا ومستعدًا دائمًا.