إعلان

أديب عن تدريبات الصاعقة بشوارع العبور: المصري مطمئن بجيشه

كتب : حسن مرسي

10:35 م 15/05/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي عمرو أديب، على تدريبات قوات الصاعقة المصرية في شوارع مدينة العبور، واصفًا إياها بحالة تفاعل جميلة وعظيمة بين المصريين وأولادهم.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الهتافات أثناء التدريبات أثارت جدلاً وتفسيرات مختلفة، لكن المشاهد الأساسية تظل معبرة عن الفخر والقوة والحب لجيش أبنائه "أسود ورجال مقاتلة وأكلةِ التعابين".

وأشار إلى أن المصري ليس في حالة حرب ولن يكون، لكنه ينظر إلى جيشه على أنه مستعدٌ دائماً لتأمين حدوده وبحاره وسمائه النار لكل من يفكر في الاقتراب.

ولفت إلى أن "إحنا مش في حالة حرب وأظن لن نكون، لكن المصري دايمًا مطمئن إن حدوده آمنة وبحاره مستتبة وسمائه نار على أي حد يفكر يقرب".

وأكد أن خدمة العلم هي مدرسة وطنية خالصة، وتدريبات الصاعقة ليست مجرد اختبار بل تنشيط دائم للإحساس بالجيش والوطنية.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن الجيش المصري يحتل ترتيباً متقدماً عالمياً، وأن المواطنُ يقدم قوته وحياته لهذا الجيش ليظل قويًا ومستعدًا دائمًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب تدريبات الصاعقة اختراق ضاحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
زووم

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
حوادث وقضايا

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي

"عناق حار".. 10 صور تجمع محمد صلاح والمحمدي قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا
رياضة عربية وعالمية

"عناق حار".. 10 صور تجمع محمد صلاح والمحمدي قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان