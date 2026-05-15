مبلغ ضخم وبديل نجم.. برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع عمر مرموش

بات المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبا من الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي، مع اهتمام من عدة أندية على رأسها برشلونة الإسباني.

عمر مرموش على رادار برشلونة

وفقا لموقع " CaughtOffside"، يتصدر برشلونة سباق التعاقد مع عمر مرموش، في المقابل يريد مانشستر سيتي بيعه مقابل 60-65 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي يدرس مستقبل عمر مرموش، مع بروز برشلونة كمرشح قوي للانتقال هذا الصيف، لكن اللاعب لا يسعى للرحيل، لهذا من المحتمل أن يجتمع مع النادي في نهاية الموسم.

ويبحث برشلونة عن بديل روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف، إذ يقترب عقد اللاعب الدولي البولندي المخضرم من نهايته ومن المتوقع أن يرحل بنهاية الموسم.

وارتبط اسم جوليان ألفاريز كأحد أبرز المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي، إلا أن تكلفته "الباهظة" ستكون سببا في تفكير الفريق الكتالوني في ضم مارموش.

ووفقا للموقع، أبدت أندية أخرى في الدوري الإنجليزي مثل توتنهام وأستون فيلا اهتمامًا سابقًا بعمر مرموش.

اقرأ أيضًا:

مصدر لمصراوي: مفاجأة غير مسبوقة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية

العربي الوحيد.. اسم صلاح يلمع في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026



