خطر الموت يهدد الجمهور واللاعبين في كأس العالم 2026.. ما القصة؟

احتفالات لامين يامال تثير الجدل في إسرائيل وقطاع غزة.. ما القصة؟

عاد النجم المصري نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة السعودي إلى القاهرة من أجل دعم الزمالك في مواجهته المرتقبة بإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ونشر دونجا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة قبل ساعات صورة من داخل الطائرة خلال رحلته إلى القاهرة.



رحيل دونجا عن الزمالك

وكان لاعب وسط الزمالك نبيل عماد دونجا أنضم إلى صفوف نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الشتوية في فبراير 2026، وذلك لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليون دولار.

وخلال الموسم الحالي، تأكد هبوط نادي النجمة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" لموسم 2025-2026، بعد انتهاء مشاركته في دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية



تتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع الزمالك بنظيره اتحاد العاصمة، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية باعتبارها الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.

إقرأ أيضاً:

العربي الوحيد.. اسم صلاح يلمع في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026





بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية



