الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

27 30
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

3 0
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

0 0
21:00

الرياض

دونجا يعود للقاهرة لمساندة الزمالك في نهائي الكونفدرالية (صورة)

كتب : نهي خورشيد

09:04 م 15/05/2026 تعديل في 09:22 م
    تامر عبد الحميد دونجا
    دونجا
    دونجا (1)
    دونجا (3)
    دونجا (7)
    دونجا (6)
    دونجا (5)

عاد النجم المصري نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة السعودي إلى القاهرة من أجل دعم الزمالك في مواجهته المرتقبة بإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.


ونشر دونجا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة قبل ساعات صورة من داخل الطائرة خلال رحلته إلى القاهرة.


رحيل دونجا عن الزمالك

وكان لاعب وسط الزمالك نبيل عماد دونجا أنضم إلى صفوف نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الشتوية في فبراير 2026، وذلك لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليون دولار.

وخلال الموسم الحالي، تأكد هبوط نادي النجمة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" لموسم 2025-2026، بعد انتهاء مشاركته في دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية


تتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع الزمالك بنظيره اتحاد العاصمة، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية باعتبارها الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.

حفظ التحقيقات مع الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة أجنبية
قرار جديد من الأهلي بخصوص أشرف داري.. تفاصيل
بشرى للحاصلين على نموذج 8 بالقاهرة.. قرار عاجل لإدخال جميع المرافق
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
