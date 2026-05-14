حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره كريستال بالاس أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015/26.

وسجل الهدف الأول لصالح فريق مانشستر سيتي اللاعب أنطوان سيمنيو في الدقيقة ال 32 بينما سجل الهدف الثاني اللاعب عمر مرموش في الدقيقة ال40 من عمر المباراة .

بينما سجل الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي اللاعب سافيو موريرا في الدقيقة ال84 من عمر الشوط الثاني من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصد 77 نقطة بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 44 نقطة .

