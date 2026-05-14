ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم

يطارد مان سيتي نادي أرسنال للحفاظ على حظوظه في التتويج بدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على كريستال بالاس 3-0.

فرق النقاط بين مان سيتي وأرسنال

وينفرد فريق أرسنال بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على كريستال بالاس

1 - آرسنال 79 نقطة

2 - مانشستر سيتي 77 نقطة

3 - مانشستر يونايتد 65 نقطة

4 - ليفربول 59 نقطة

5 - أستون فيلا 59 نقطة

6 - بورنموث 55 نقطة

7 - برايتون 53 نقطة

8 - برينتفورد 51 نقطة

9 - تشيلسي 49 نقطة

10 - إيفرتون 53 نقطة

11 - فولهام 48 نقطة

12 - سندرلاند 48 نقطة

13 - نيوكاسل يونايتد 46 نقطة

14 - ليدز 44 نقطة

15 - كريستال بالاس 44 نقطة

16 - نوتنجهام فورست 43 نقطة

17 - توتنهام 38 نقطة

18 - وست هام 36 نقطة

19 - بيرنلي 21 نقطة

20 - وولفرهامبتون 18 نقطة

