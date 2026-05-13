نشرت النيابة العامة، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرافعة وكيل النائب العام في القضية رقم 8486 لسنة 2025، والمتهمة بها سيدة بقتل أطفالها الـ3 خنقًا داخل شقة بمدينة الشروق.

مرافعة النيابة

وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، إن المتهمة تجردت من معاني الأمومة والرحمة، بعدما أقدمت على إنهاء حياة صغارها خنقًا داخل مسكنها.

وأضاف وكيل النائب العام: "نحن بصدد جريمة ترفضها الإنسانية وتنفر منها الأمومة، فولِيّ الدم هو من أراقه، وأمام الهيئة الموقرة أمومة دُفنت وطفولة قُتلت".

ممثل النيابة: المتهمة لم تقتل طفلًا واحدًا بل ثلاثة

وتابع: "المتهمة لم تقتل طفلًا واحدًا بل ثلاثة، وأخذنا نفتش في النفس الإنسانية عن أي باعث يدفع إنسانًا لقتل أولاده".

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمة "تمكن منها الشيطان، وهيأ لها أن أبناءها أعباء لا أطفال، فظنت سكون اللحد أمانًا لهم من صخب الحياة".

وانتهت محكمة جنايات القاهرة إلى إحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

اقرأ أيضا:

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه