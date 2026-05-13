أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمي نيا، أن مضيق هرمز بات اليوم تحت السيطرة الاستراتيجية الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن طهران قررت منع عبور أي أسلحة أمريكية عبر هذا الممر المائي الحيوي باتجاه القواعد المنتشرة في المنطقة.

طهران تفرض سيطرة استراتيجية كاملة على مضيق هرمز

أوضح نيا، أن خارطة السيطرة الميدانية الحالية تقضي بتولي القوات البحرية التابعة للحرس الثوري مسؤولية المنطقة الواقعة غرب المضيق في حين تفرض القوات البحرية التابعة للجيش سيطرتها على المنطقة الواقعة جهة الشرق، حسبما أفادت وكالة "نورنيوز" الإيرانية، اليوم الأربعاء.

شروط إيرانية جديدة للإبحار وتفعيل بروتوكول العبور دون ضرر

شدد العميد نيا، على أن أي دولة ترغب في عبور سفنها عبر مضيق هرمز يجب أن تخضع لإشراف مباشر من القوات المسلحة الإيرانية مع الالتزام التام بشرط العبور دون ضرر.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ممارسة السيادة الإيرانية على الممر المائي لضمان عدم وصول التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى وجهتها، وهو تحول نوعي في التعامل الإيراني مع حركة الملاحة العسكرية في المنطقة يهدف إلى تحجيم الوجود العسكري الأجنبي وتأمين الحدود المائية للدولة.

إخفاق رهانات العدو على الصدمة والتماسك الشعبي يُحبط مخططات الانقلاب

لفت المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن الحسابات الخارجية التي راهنت على تنفيذ عمليات صدمة واغتيال للقيادات العليا سقطت أمام صمود الشعب الإيراني.

وتابع أكرمي نيا، أن العدو توهم بأن استهداف قائد الثورة الإسلامية والقادة العسكريين الكبار كفيل بإسقاط النظام خلال ثلاثة أيام فقط نتيجة الصدمة الشعبية، إلا أن الواقع جاء مخيبا لتصوراتهم، حيث لم يخرج المواطنون للمطالبة بانقلاب بل نزلوا للشوارع تأكيدا على دعمهم للنظام وحماية أرضهم، مما أدى إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية.

يأتي هذا الإعلان الإيراني في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بعد فشل الجولات الأخيرة في التوصل إلى تفاهمات حول الملف النووي والعقوبات.

ويُنظر إلى السيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز كورقة ضغط قوية تستخدمها إيران لتعزيز موقفها التفاوضي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الخلافات حول رفع العقوبات وأمن الملاحة في الخليج.