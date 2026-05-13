يهتم الجمهور والمتابعين بمعرفة تواريخ ميلاد المشاهير ونجوم كرة القدم، ليس فقط لمعرفة أعمارهم، بل أيضا لاكتشاف برجهم الفلكي وصفاتهم الشخصية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 10 نجوم كرة قدم مع تواريخ ميلادهم وأبراجهم الفلكية وصفاتهم المميزة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" الهندي.

محمد صلاح

تاريخ الميلاد: 15 يونيو 1992

البرج الفلكي: الجوزاء

صفات برج الجوزاء

من الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء والإجتماعية وسرعة البديهة والتكيف مع الآخرين والصبر وحب الذات والعناد، والقدرة على التفكير سريعا.

ليونيل ميسي

تاريخ الميلاد: 24-6-1987

البرج الفلكي: السرطان

صفات برج السرطان

برج مائي يتميز بالعاطفة الشديدة والإخلاص والوفاء والحنان والتعاطف مع الآخرين والدقة في العمل.

كريستيانو رونالدو

تاريخ الميلاد: 5 فبراير 1985

البرج الفلكي: الدلو

صفات برج الدلو

يتسم أصحاب هذا البرج بالشخصية القوية وحب الحرية والاستقلال والرومانسية والتفكير خارج الصندوق وتحليل الأمور بعقلانية والذكاء ومساعدة الآخرين.

لامين يامال

تاريخ الميلاد: 13 يوليو 2007

البرج الفلكي: السرطان

صفات برج السرطان

من الأبراج المائية التي تتميز بالعاطفة الشديدة والإخلاص والوفاء والحنان

والتعاطف مع الآخرين والدقة في العمل.

إمام عاشور

تاريخ الميلاد: 20 فبراير 1998

البرج الفلكي: الحوت

صفات برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت ذكاء حاد وإبداع، ويتميزون أيضا بعاطفة قوية وحب للآخرين ومساعدة المحتاجين والتكيف مع الأزمات.

شيكا بالا

تاريخ الميلاد: 5 مارس 1986

البرج الفلكي: الحوت

صفات برج الحوت

عاطفيون ويهتمون بمشاعر الآخرين وخياليون ومبدعون، بالإضافة إلى أن لديهم القدرة على رؤية الأمور من منظور مختلف.

حازم إمام

تاريخ الميلاد: 16 أبريل 1975.

البرج الفلكي: الحمل

صفات برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بالشخصية القيادية والمغامرة ومواجهة التحديات والاندفاع والصراحة والوضوح وسرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرارات.

محمد عبد المنصف

تاريخ الميلاد: 6 فبراير1977.

البرج الفلكي: الدلو

صفات برج الدلو

يميل مواليد برج الدلو إلى التفكير خارج الصندوق وتحليل الأمور بعقلانية ومساعدة الآخرين، بالإضافة إلى أنهم يتميزون بالذكاء والإبداع والأمانة.

محمود حسن تريزيجيه

تاريخ الميلاد: 1 أكتوبر 1994.

البرج الفلكي: الميزان

صفات برج الميزان

من الأبراج الهوائية التي تتميز الطيبة والعاطفة وامتصاص غضب الآخرين والاجتماعية والود واللطف والمثالية والدبلوماسية والإبداع.

محمد بركات

تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر 1976

البرج الفلكي: العذراء

صفات برج العذراء

يتسم مواليد برج العذراء بالتنظيم والدقة وتحليل المشكلات والذكاء والإخلاص وتحمل المسؤولية ومساعدة الآخرين.

