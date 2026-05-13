ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين

أصبح الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، في ورطة بعد رفعه للعلم الفلسطيني خلال الاحتفال بلقب الدوري، الأمر الذي تسبب في تعرضه لهجوم لاذع من الإعلام العبري.

لامين يامال يرفع علم فلسطين

رفع لامين يامال، صاحب الأصول المغربية، علم فلسطين، خلال الاحتفال في حافلة مكشوفة، وذلك بتتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

مشهد عظيم وتاريخي بكل المقاييس



وجه رياضة كرة القدم الأول حول العالم ومستقبلها لامين يامال يرفع علم فلسطين وسط حافلة نادي برشلونة الاسباني



يا لها من لحظة ❤️🇵🇸 — MO (@Abu_Salah9) May 11, 2026

ولقى تصرف لامين يامال رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، إذ قال هانزي فليك مدرب برشلونة: "تحدثت مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

الإعلام العبري يهاجم لامين يامال

ice.co.il

ذكرت وسيلة " ice.co.il" العبرية، أن منظمة مشجعي برشلونة الإسرائيلية "هوس برشلونة"، شنت هجومًا لاذعًا على اللاعب قائلة: "لك كل الحق في الشعور بهذه الطريقة. نحن نعمل على ضمان سماع جميع أصواتنا وأخذها على محمل الجد".

وأشارت الوسيلة الإعلامية إلى أن رابطة مشجعي برشلونة الإسرائيلية "بارسا مانيا"، قررت عدم التزام الصمت وقالت في بيان رسمي: "إن تصرف هذا الشاب الأحمق وغير المسؤول، باتخاذه خطوة سياسية في خضم احتفالات البطولة، قد آذىنا وآلاف الإسرائيليين. هذه حقيقة ونحن ندينها".

وأضافت في بيانها: "لقد أرسلنا رسالة شكوى رسمية وقوية إلى كبار المسؤولين في برشلونة الليلة الماضية احتجاجًا على هذا الفعل، وتوقعًا منا بعدم إقحام السياسة في الرياضة والنادي الذي نحبه كثيرًا، خاصة وأن مئات الآلاف من الإسرائيليين يشكلون قوة استهلاكية كبيرة ويجلبون الملايين إلى نادي برشلونة لكرة القدم."

قناة N12

وصفت قناة N12 العبرية، لامين يامال بأنه الممثل المفضل لدى حماس، وقالت: "دعوه يلعب في فلسطين.. أفكر في تغيير الفريق بسببه".

Srugim

ذكر موقع Srugim العبري، أن هناك دعوات في إسرائيل لمقاطعة لامين يامال عقب رفع العلم الفلسطيني، ووصف ما فعله بـ"عارٌ يتجاوز كل الخطوط الحمراء".

