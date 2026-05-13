كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب كونيا سبور، بعدما بدأ خطوات رسمية نحو فسخ تعاقده مع النادي خلال الفترة الحالية.

ووفقًا للصحفي التركي الموثوق ياجيز سابونجو أوغلو، فإن موليكا لم يحصل على مستحقاته المالية من النادي خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما دفعه للتقدم بطلب إلى الاتحاد التركي لكرة القدم من أجل إنهاء عقده من طرف واحد بسبب تأخر صرف الرواتب.

وأشار الصحفي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن اللاعب لجأ إلى الإجراءات القانونية بعد استمرار أزمة المستحقات المالية، في ظل غياب الحلول بين الطرفين حتى الآن.

موليكا هدفا للنادي الأهلي

ويُذكر أن اسم موليكا ارتبط في فترات سابقة بإمكانية الانتقال إلى الأهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف كونيا سبور في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن الخلود السعودي، ليعود اسمه مجددًا إلى دائرة الاهتمام مع اقتراب احتمالية رحيله عن النادي التركي.