مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

هدف الأهلي السابق.. تحرك مفاجئ من موليكا ضد نادي كونيا سبور

كتب : محمد خيري

03:51 م 13/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جاكسون موليكا
  • عرض 5 صورة
    موليكا - بشكتاش
  • عرض 5 صورة
    موليكا
  • عرض 5 صورة
    موليكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب كونيا سبور، بعدما بدأ خطوات رسمية نحو فسخ تعاقده مع النادي خلال الفترة الحالية.

ووفقًا للصحفي التركي الموثوق ياجيز سابونجو أوغلو، فإن موليكا لم يحصل على مستحقاته المالية من النادي خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما دفعه للتقدم بطلب إلى الاتحاد التركي لكرة القدم من أجل إنهاء عقده من طرف واحد بسبب تأخر صرف الرواتب.

وأشار الصحفي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن اللاعب لجأ إلى الإجراءات القانونية بعد استمرار أزمة المستحقات المالية، في ظل غياب الحلول بين الطرفين حتى الآن.

موليكا هدفا للنادي الأهلي

ويُذكر أن اسم موليكا ارتبط في فترات سابقة بإمكانية الانتقال إلى الأهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف كونيا سبور في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن الخلود السعودي، ليعود اسمه مجددًا إلى دائرة الاهتمام مع اقتراب احتمالية رحيله عن النادي التركي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موليكا الأهلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
أخبار المحافظات

"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
رياضة محلية

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟
ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
رياضة عربية وعالمية

ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه
أخبار المحافظات

أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى