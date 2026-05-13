بن غفير يهاجم لامين يامال بسبب احتفاله بعلم فلسطين

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، بعد رفعه لعلم فلسطين، خلال الاحتفال بلقب الدوري الإسباني.

رفع لامين يامال، صاحب الأصول المغربية، علم فلسطين، خلال الاحتفال في حافلة مكشوفة، وذلك بتتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

ولقى تصرف لامين يامال رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، إذ قال هانزي فليك مدرب برشلونة: "تحدثت مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

وأضاف: "ما رأيته في احتفالات جماهير برشلونة بالأمس بعد حصد لقب الدوري، كان مؤثرا للغاية، نحن نلعب كرة القدم من أجل إسعاد الجماهير".

كتب بن غفير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يجب على أحدهم أن يشرح للاعب كرة القدم لامين يامال أنه يرفع علم كيان غير موجود، من يختار أن يتماهى مع علم الإرهاب، فلا ينبغي أن يتفاجأ من كراهية الإسرائيليين له".

