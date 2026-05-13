أكدت مديريتا الطب البيطري والصحة، أن ظاهرة الكلاب الضالة لم تعد مجرد قضية مرتبطة بالمظهر الحضاري، بل أصبحت تمثل خطرًا مباشرًا على صحة وحياة المواطنين، خاصة الأطفال والسيدات، في ظل تزايد حالات العقر وما قد ينتج عنها من مضاعفات خطيرة تصل إلى الإصابة بداء السعار.

وأوضحت مديرية الصحة في بيان رسمي أن المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية استقبلا أكثر من 8 آلاف مواطن تعرضوا للعقر خلال أقل من شهرين، و تم صرف 27 ألفًا و857 جرعة لقاح، بالإضافة إلى 873 حالة احتاجت إلى أمصال علاجية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5.2 مليون جنيه.

داء السعار قد يؤدي إلى الوفاة

وأشار البيان إلى أن حالات العقر لا تقتصر على الإصابات الجسدية فقط، بل قد تتسبب في تشوهات وصدمات نفسية للمصابين، فضلًا عن رحلة علاج طويلة تتطلب تلقي جرعات متعددة من اللقاحات والأمصال.

وأكدت مديرية الصحة أن داء السعار يُعد من أخطر الأمراض الفيروسية، وقد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع فور التعرض للعقر، مشددتين على أهمية التوجه الفوري لأقرب منشأة صحية عقب أي إصابة.

استمرار حملات التحصين والتعقيم لمواجهة الظاهرة

وأعلنت مديرية الطب البيطري استمرار تنفيذ منظومة متكاملة للتحصين والتعقيم والوقاية البيطرية والطبية، بهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة وتقليل مخاطر العقر، ضمن خطة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين.

دعوات للإبلاغ عن أماكن تجمعات الكلاب الضالة

ودعت مديريتا الطب البيطري والصحة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن البؤر الخطرة أو أماكن تجمعات الكلاب الضالة، عبر الخط الساخن 114 أو الرقم 0822122128، أو من خلال الصفحة الرسمية، مع ضرورة تحديد الموقع بدقة وإرفاق صورة أو فيديو إن أمكن، لتسهيل سرعة التعامل مع البلاغات والحد من انتشار الظاهرة.