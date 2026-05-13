وداعا لضياع المنشورات.. "إكس" تطلق ميزة تجمع كل الإعجابات والمحفوظات

كتب : محمود الهواري

06:36 م 13/05/2026

أعلنت منصة إكس عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "History"، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى المحتوى المحفوظ والمحتوى الذي تفاعل معه المستخدمون داخل التطبيق، ضمن توجه المنصة لتعزيز تجربة المحتوى الطويل.

وبحسب تقرير نشره موقع Digital Trends، بدأت الميزة الجديدة بالوصول تدريجيا إلى مستخدمي هواتف آيفون، بينما لم تعلن الشركة حتى الآن موعد طرحها لأجهزة أندرويد.

وتعمل الميزة الجديدة على جمع المحتوى الذي سبق للمستخدم حفظه أو التفاعل معه داخل واجهة واحدة، بعدما كان موزعا بين عدة أقسام داخل التطبيق، مثل الإعجابات، والمنشورات المحفوظة، والمقالات، والفيديوهات الطويلة.

ويضم تبويب "History" الجديد المنشورات المحفوظة والإعجابات والمقالات والفيديوهات الطويلة، ما يمنح المستخدمين طريقة أسرع وأسهل للعودة إلى المحتوى لاحقا دون الحاجة إلى البحث داخل الحساب أو الخط الزمني.

من جانبه، أوضح نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في المنصة، أن سرعة تدفق المنشورات داخل التطبيق كانت تتسبب في صعوبة العودة إلى المحتوى الطويل أو استكمال مشاهدته لاحقا، وهو ما دفع الشركة لتطوير هذه الميزة الجديدة.

وتأتي الخطوة ضمن خطة المنصة للتحول إلى "Everything App"، إذ توسعت مؤخرا في دعم المقالات الطويلة ورفع الفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب استهداف صناع المحتوى، في محاولة لمنافسة منصات الفيديو والمحتوى الطويل مثل YouTube.

ورغم المزايا التي تقدمها الخاصية الجديدة، فإنها قد تضع المستخدمين في مواقف محرجة أحيانا، إذ لا تفرق بين المحتوى المهم وغيره، حيث ستعرض جميع المنشورات التي حازت على إعجاب المستخدم، بما في ذلك المنشورات الغريبة أو العشوائية التي تفاعل معها سابقا، ما يجعل تبويب "History" بمثابة أرشيف كامل لنشاط المستخدم داخل المنصة.

