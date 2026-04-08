حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزًا كبيرًا علي نظيره ليفربول بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف المباراة كل من دوي في الدقيقة 11، ثم كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة تواجد محمد صلاح علي مقاعد البدلاء، ليخسر الريدز بثنائية تحت أنظار ويصبح قاب قوسين من توديع البطولة في انتظار مباراة العودة الأسبوع المقبل.

تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فريمبونج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

تشكيل لمواجهة باريس سان جيرمان ليفربول

حراسة المرمى: سافونوف.

الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديش.

الوسط: زائير إميري- فيتينيا- نيفيز.

الهجوم: دوي- ديمبيلي- كفاراتسخيليا.

متابعة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: سيطرة واستحواذ من أصحاب الأرض باريس سان جيرمان

الدقيقة 10: باريس سان جيرمان يسجل الهدف الأول عن طريق يزيري دوي.

الدقيقة 17: ضغط متواصل من لاعبي ليفربول لإدراك التعادل ولكن دون ترجمة لأهداف

الدقيقة 28: حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء لصالح جو جوميز لاعب ليفربول

الدقيقة 38: ديزيري دوي لاعب بايس سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس ليفربول تصدى لها بثبات.

الدقيقة 41: عثمان ديمبلي سدد بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة إلى أحضان حارس ليفربول.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف علي ليفربول.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

الدقيقة 51: أشرف حكيمي أرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في دفاع ليفربول.

الدقيقة 65: باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني عن طريق كفاراتسخيليا.

الدقيقة 71: حكم اللقاء يلغي قرار احتساب ركلة جزاء لباريس سان جيرمان.

الدقيقة 78: مدرب ليفربول يجري 4 تبديلات بدخول إيزاك وروبرتسون وجاكبو وجونز وخروج فيرتز وسوبوسلاي وإيكتيكي وكيركيز

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 3دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+3: نهاية اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة.