أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ستواصل قتال حزب الله في لبنان بكل ما لديها من قوة رغم وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في رسالة مصورة بتقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، "لن نتوقف في لبنان، ولم نتوقف لحظة واحدة".

وأضاف ديفرين، أن هجمات اليوم على الحزب المتحالف مع طهران كانت الأوسع منذ تجدد اندلاع الصراع في أوائل مارس الماضي، وكانت نتيجة تخطيط طويل الأمد.

مقتل 182 شخصا وإصابة 890 آخرين في لبنان

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 182 شخصا وإصابة 890 آخرين في حصيلة ثانية غير نهائية لهجمات اليوم.

وأوضح ديفرين أن مراكز الاستخبارات والقيادة والسيطرة التابعة لحزب الله تعرضت للقصف، إضافة إلى أهداف تابعة للبحرية وقوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب، مجددا اتهامه للحزب بالاختباء خلف المدنيين.

وأشار المتحدث إلى أن العملية البرية في لبنان مستمرة أيضا، مضيفا أن القوات البرية الإسرائيلية أقامت "خطا دفاعيا" في جنوب لبنان.

جنوب نهر الليطاني

ولفت إلى أن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية، أصبحت فعليا معزولة عن بقية البلاد.

واستطرد قائلا إن العمل مستمر على نزع السلاح في المنطقة بهدف منع هجمات حزب الله على سكان المنطقة الحدودية الإسرائيلية.