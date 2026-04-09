إعلان

جيش الاحتلال: لا تراجع عن تدمير حزب الله

كتب : د ب أ

12:05 ص 09/04/2026

إيفي ديفرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ستواصل قتال حزب الله في لبنان بكل ما لديها من قوة رغم وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في رسالة مصورة بتقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، "لن نتوقف في لبنان، ولم نتوقف لحظة واحدة".

وأضاف ديفرين، أن هجمات اليوم على الحزب المتحالف مع طهران كانت الأوسع منذ تجدد اندلاع الصراع في أوائل مارس الماضي، وكانت نتيجة تخطيط طويل الأمد.

مقتل 182 شخصا وإصابة 890 آخرين في لبنان

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 182 شخصا وإصابة 890 آخرين في حصيلة ثانية غير نهائية لهجمات اليوم.

وأوضح ديفرين أن مراكز الاستخبارات والقيادة والسيطرة التابعة لحزب الله تعرضت للقصف، إضافة إلى أهداف تابعة للبحرية وقوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب، مجددا اتهامه للحزب بالاختباء خلف المدنيين.

وأشار المتحدث إلى أن العملية البرية في لبنان مستمرة أيضا، مضيفا أن القوات البرية الإسرائيلية أقامت "خطا دفاعيا" في جنوب لبنان.

جنوب نهر الليطاني

ولفت إلى أن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية، أصبحت فعليا معزولة عن بقية البلاد.

واستطرد قائلا إن العمل مستمر على نزع السلاح في المنطقة بهدف منع هجمات حزب الله على سكان المنطقة الحدودية الإسرائيلية.

إيفي ديفرين جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل لبنان حزب الله وقف إطلاق النار قصف لبنان الغارات الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حوادث وقضايا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
حكايات الناس

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
علاقات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
شئون عربية و دولية

قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

