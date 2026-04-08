تقام اليوم الأربعاء، لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الرابعة عشرة، والمقامة بمدينة الجونة خلال الفترة من 4 وحتى 12 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 232,500 ألف دولار للسيدات ومثلهم للرجال.

وتشهد منافسات اليوم صدامات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش في العالم، في ظل سعي الجميع للتأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة المشوار نحو اللقب الذي يمنح صاحبه نقاطًا مهمة في التصنيف العالمي.

في منافسات الرجال، يلتقي النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا، مع المصري يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، كما يواجه المصري كريم عبد الجواد، المصنف الرابع عالميًا، مواطنه محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا، في مواجهة قوية.

وعلى صعيد السيدات، تلتقي المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، مع الماليزية سيفاسانجاري سبرامانيام، المصنفة السادسة عالميًا، فيما تواجه الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، الإنجليزية جورجينا كينيدي، المصنفة العاشرة عالميًا، في مواجهة مرتقبة.

ومن المنتظر أن تشهد مباريات اليوم مستوى فنيًا مرتفعًا وحماسًا كبيرًا، في ظل تقارب المستويات بين اللاعبين واللاعبات، مما يزيد من صعوبة التوقع بنتائج اللقاءات.