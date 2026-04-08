إسرائيل: كان ينبغي على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات ضد حزب الله

كتب : د ب أ

08:15 م 08/04/2026 تعديل في 08:16 م

وزارة الخارجية الإسرائيلية

وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الهجمات الواسعة على أهداف تابعة حزب الله اللبنانية بأنها ضرورة، ووجهت انتقادات حادة للحكومة اللبنانية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية لا تشعر بأي خجل من "مهاجمة إسرائيل التي قامت بما كان ينبغي على الحكومة اللبنانية نفسها القيام به: وهو اتخاذ إجراءات ضد حزب الله".

ورغم وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا مفاجئا على أهداف داخل لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة اللبنانية "بعد آلاف الهجمات التي تم شنها على إسرائيل انطلاقا من أراضيها، لا تقدم أي اعتذار، بل تطرح مطالب".

يشار إلى أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار الذي والقت عليه إيران لمدة إسبوعين مقابل فتح مضيق هرمز وإجراء محادثات في باكستان.

غير أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.

فيديو قد يعجبك



مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران