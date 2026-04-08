وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الهجمات الواسعة على أهداف تابعة حزب الله اللبنانية بأنها ضرورة، ووجهت انتقادات حادة للحكومة اللبنانية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية لا تشعر بأي خجل من "مهاجمة إسرائيل التي قامت بما كان ينبغي على الحكومة اللبنانية نفسها القيام به: وهو اتخاذ إجراءات ضد حزب الله".

ورغم وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا مفاجئا على أهداف داخل لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة اللبنانية "بعد آلاف الهجمات التي تم شنها على إسرائيل انطلاقا من أراضيها، لا تقدم أي اعتذار، بل تطرح مطالب".

يشار إلى أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار الذي والقت عليه إيران لمدة إسبوعين مقابل فتح مضيق هرمز وإجراء محادثات في باكستان.

غير أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.