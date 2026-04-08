يلجأ ملايين الأشخاص إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية تتعلق بصحتهم، لكن كشفت دراسة أمريكية أن الأشخاص الذين استخدموا كانوا أقل قدرة على تحديد الحالة المرضية الصحيحة مقارنة بمن لم يستخدموه.

هل يساعد الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات صحية أفضل؟

لم يظهر التفاعل مع برامج الذكاء الاصطناعي تحسن ملحوظ في قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات صحية أكثر دقة أو فعالية، وفقا لـ "sciencealert".

هل تفتقر نماذج الذكاء الاصطناعي إلى المعرفة الطبية؟



لا يعني ذلك أن نماذج الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المعرفة الطبية، إذ تشير النتائج إلى أنها قادرة على التعامل مع معلومات معقدة، بل ويمكنها اجتياز اختبارات متخصصة بسهولة في بعض الحالات.



وعند إزالة العنصر البشري وتقديم نفس السيناريوهات مباشرة لبرامج الذكاء الاصطناعي لوحظ تحسن ملحوظ في أدائها، ما يعكس قدرتها على تقديم إجابات أكثر دقة عند التعامل المباشر مع المعطيات.

لماذا تدهورت النتائج عندما استخدم الناس الأنظمة فعليا؟

عند تحليل المحادثات، تبين أن برامج الذكاء الاصطناعي كانت تذكر التشخيصات ذات الصلة بشكل متكرر خلال الحوار إلا أن المشاركين لم يلاحظوا هذه المعلومات دائما أو لم يتذكروها عند تلخيص إجاباتهم النهائية.



وهذا يشير إلى أن الفجوة بين المعلومات المقدمة وسلوك المستخدم في استيعابها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة القرار الصحي النهائي.



في حالات أخرى، قدم المستخدمون معلومات غير مكتملة أو أساء البرنامج فهم تفاصيل أساسي



ولم تكن المشكلة مجرد نقص في المعرفة الطبية، بل كانت خللا في التواصل بين الإنسان والبرنامج.

ما الدروس المستفادة حول تقييم الذكاء الاصطناعي في الطب؟

تسلط نتائج الدراسة الضوء على قصور هام في العديد من التقييمات الحالية للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

لماذا يختلف أداء الذكاء الاصطناعي بين الاختبارات والممارسة العملية؟

يقوم المرضى بوصف الأعراض بطريقة مبهمة أو غير مكتملة، لذا فهم يسيئون فهم التفسيرات المقدمة لهم.



كما أنهم يطرحون الأسئلة بتسلسل غير متوقع، مما يخلق تحديات إضافية، ونتيجة لذلك، يتصرف نظام الذكاء الاصطناعي الذي يحقق أداء مذهلا في الاختبارات الأخرى بشكل مختلف تماما عند بدء التفاعل مع المستخدمين الحقيقيين.

أين يبرع الذكاء الاصطناعي وأين يواجه تحديات؟

يظهر الذكاء الاصطناعي فعالية ملحوظة في تنظيم المعلومات، تلخيص النصوص، وهيكلة الوثائق المعقدة.



ومع ذلك، يواجه تحديات كبيرة في المجال الطبي، خصوصا عند تشخيص الأعراض أو تقديم نصائح صحية دقيقة.

